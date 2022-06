Hong Kong : Qui veut se confiner avant la visite de Xi Jinping?

Une école primaire de Hong Kong cherche des élèves volontaires pour passer une semaine de quarantaine en hôtel, avant l’anniversaire de la rétrocession de la ville à la Chine.

Une «rare mission honorable»

Les parents d’élèves de l’école Wong Cho Bao, dirigée par une fédération pro Pékin, ont été invités à inscrire leurs enfants pour qu’ils puissent accueillir des dignitaires en visite. Les élèves devront passer sept jours en quarantaine à l’hôtel, loin de leur famille, et le gouvernement prendra la facture en charge. Une note rédigée par la direction encourage les parents à inscrire leurs enfants de sixième (environ 12 ans) pour une «rare mission honorable» consistant à accueillir des visiteurs non spécifiés à l’aéroport, le 30 juin, et à les saluer à leur départ, un jour plus tard.