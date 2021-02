On l’avait laissé au rayon fruits et légumes du supermarché, le voilà qui débarque à la maison. Pour son arrivée dans notre déco, le bon vieux cageot pliable s’est refait une beauté. Exit les couleurs criardes, Monsieur a choisi de miser sur des tons pastel qui font souffler un air de printemps sur notre intérieur. Et ça lui va plutôt bien! Multiusage, on peut y ranger aussi bien des condiments que des livres, des produits de beauté ou des fleurs séchées.