Berne : Quinquagénaire disparu retrouvé sans vie à Bienne

Un homme qui n’était pas rentré du travail vendredi a été découvert mort au bord de la rivière Suze. La piste de l’accident ou d’un malaise est privilégiée.

Vendredi, la police cantonale bernoise a été avisée qu’un homme travaillant à Bienne n’était pas rentré à la maison après le boulot. Un important dispositif de recherches a été mis en place durant la nuit et le samedi, en périphérie de Bienne et du Jura bernois. Des chiens de recherche et un hélicoptère ont notamment été engagés. Samedi, peu après 19 h 00, la police cantonale bernoise a été informée qu’une personne inanimée se trouvait au bord de la Suze en ville de Bienne. Les forces de sauvetage déployées n’ont pu que constater son décès. Selon les premiers éléments, le défunt est un Suisse de 54 ans du canton de Berne.