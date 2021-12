Berne : Quinquagénaire mort en abattant un arbre

Alors qu’il voulait couper un sapin, un homme de 59 ans a été touché par une partie de l’arbre. Il est mort sur le coup.

Mardi, à 12h25, la police cantonale bernoise a été informée qu’un homme avait été victime d’un accident durant des travaux de bûcheronnage à Dürrenroth (BE). Dépêchés sur place, les secours n’ont pu que constater le décès de cet homme de 59 ans, de nationalité suisse et habitant le canton de Berne. Selon les informations actuelles, l’homme s’était rendu le matin dans une forêt à proximité et était sur le point d’abattre un sapin lorsqu’il a été touché par la chute d’une partie de l’arbre. Des tiers ont ensuite découvert le corps sans vie de l’homme accidenté peu après midi.