«Félicitations à Quinton Byfield pour sa sélection au deuxième rang général et pour être devenu le joueur noir choisi le plus rapidement de l’histoire.» Ces félicitations sont signées Evander Kane , joueur noir des San Jose Sharks , qui a vait été sélectionné au 4e rang lors de la draft de 2009.

Les félicitations de Magic Johnson

«Félicitations à Quinton Byfield pour être devenu le joueur noir choisi le plus rapidement en NHL. Etre jeune, doué, noir et posséder ça... c'est plus qu'une chance. Très heureux pour toi et ta famille!» Et P.K. Subban sait ce que signifie être noir sur une patinoire de NHL.