Neuchâtel : Quinze activistes d’Extinction Rebellion face à la justice

Les militants avaient contesté leur amende, ce qui les a menés devant le Tribunal de police, lundi. En mars 2020, ils avaient occupé et bloqué une rue, sans autorisation.

Pour la première fois, des militants d'Extinction Rebellion (XR) ont comparu devant la justice neuchâteloise. Ils avaient bloqué une rue de la ville pendant plus d’une heure le 5 mars 2020, relate la radio RTN. Sanctionnés d’une amende pour cette manifestation dénuée de toute autorisation, une quinzaine d’activistes ont choisi de la contester. C’est ce qui les a menés lundi devant le Tribunal de police de Neuchâtel. Pour eux, la politique et la justice ne vont pas assez vite: l’urgence climatique est telle qu’elle nécessite d’alerter la population et les autorités par le biais d’actions fortes.