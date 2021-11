Bale-Campagne – Quinze ans de prison pour avoir attaqué au couteau sa femme

Bâle-Campagne : Quinze ans de prison pour avoir attaqué au couteau sa femme

Son ex-mari l’a poignardée au travail et l’a laissée tétraplégique. La justice a été au-delà de la peine formulée par le Ministère public.

Le tribunal pénal de Bâle-Campagne a condamné jeudi un Italien de 51 ans à 15 ans de prison et 12 ans d’expulsion du pays pour tentative de meurtre. Il doit également verser à son ex-épouse 100’000 francs de dommages et intérêts, rapporte la «Basler Zeitung.» La victime est tétraplégique et est clouée dans un fauteuil roulant depuis la tentative de féminicide en décembre 2018. La sentence sera probablement la plus sévère jamais prononcée par un tribunal suisse pour une tentative de meurtre. Le verdict n’est pas encore définitif.