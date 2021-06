Espagne : Quinze ans de prison pour avoir mangé sa mère

En Espagne, le cannibale de Ventas bénéficiait de «toutes ses facultés mentales» quand il a tué, puis mangé sa mère, en 2019. Du coup, il purgera sa peine - 15 ans - en prison.

Un Espagnol a été condamné à quinze ans et cinq mois de prison pour avoir étranglé sa mère et mangé certaines parties de son corps découpé en morceaux, a annoncé, mardi, un tribunal de Madrid. Dans sa sentence, la Cour considère que cet homme – surnommé «le cannibale de s Ventas», en référence au quartier de Madrid où la police avait découvert les restes macabres – était en possession de «ses facultés mentales au moment des faits» et qu’il purgera donc sa peine en prison.