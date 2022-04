Vaud : Quinze ans pour couvrir tous les toits du canton de panneaux solaires

Vassilis Venizelos a déposé au Parlement vaudois deux motions. Le député vert et candidat au Conseil d’Etat propose de recouvrir de panneaux solaires les toits vaudois.

Candidat Vert au Conseil d’Etat , Vassilis Venizelos entend avancer concrètement, en matière de transition énergétique. Dans un communiqué diffusé mardi, il a annoncé le dépôt de deux motions visant à sortir du chauffage aux énergies fossiles en recouvrant tous les toits vaudois adaptés de panneaux solaires, d’ici quinze ans. Défendus par son parti, mais également par le parti socialiste et des élus vert’ libéraux, ces textes invitent également à soutenir, de manière ciblée, les détenteurs de réseaux de gaz, tout particulièrement les communes.

Publié lundi, le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) se veut alarmant. Selon ces experts, il faut «transformer radicalement l’économie et faire plafonner les émissions d’ici moins de trois ans, en commençant par se désintoxiquer des énergies fossiles.» Ces deux motions font écho à cet appel à la mobilisation générale.

Sprint solaire

Pour Vassilis Venizelos, il s’agit «d’impulser un sprint solaire par la claire volonté de l’Etat de rendre obligatoire la pose de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des surfaces qui s’y prêtent et ainsi d’exploiter une partie significative du potentiel solaire dans un délai de 15 ans». L’Etat contribuerait au financement de ces installations en soutenant des modèles de type participatif et coopératif et en accordant une rétribution cantonale spécifique aux projets insuffisamment soutenus par les subventions fédérales.