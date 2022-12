Quinze minibus autonomes seront testés à Genève dès 2025

Genève : Quinze minibus autonomes seront déployés dès 2025

Dès 2025, quinze minibus autonomes sillonneront Genève, 24h/24 et selon le principe du porte-à-porte. L’essai durera une année. Il fait suite à deux tests menés depuis 2018 à Meyrin et à Belle-Idée. Ainsi que le rapportent la «Tribune de Genève» et «Léman Bleu», ce projet est porté par un consortium européen, Ultimo, que pilote la Deutsche Bahn et que financent la Confédération à hauteur de 16 millions et la Commission européenne à hauteur de 24 millions. L’objectif est de concrétiser un service de transport autonome. Les TPG se disent ainsi convaincus que ce type de mobilité occupera une place grandissante dans le trafic à long terme. Deux autres villes européennes ont été retenues pour tester ces minibus: Oslo en Norvège et Kronach en Bavière (Allemagne).