Turquie : Seize morts et 21 blessés dans un accident de la route

Un accident impliquant notamment une ambulance a fait plus d’une dizaine de morts et de nombreux blessés dans la province turque de Gaziantep.

Seize personnes ont été tuées et 21 autres blessées samedi sur une autoroute du sud-est de la Turquie dans un accident impliquant une ambulance et un autocar, a annoncé le gouverneur de la province de Gaziantep. Le gouverneur avait auparavant fait état de 15 morts «dans l’accident impliquant un autocar, une équipe de secours et une ambulance (…) sur l’autoroute entre Gaziantep et Nizip».