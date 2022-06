Afrique du Sud : Quinze morts et 37 blessés dans une collision entre un bus et un camion

Un bus et un camion sont entrés en collision frontale, vendredi matin près de Pretoria. L'accident a fait 15 morts ainsi que 37 blessés, dont certains sont dans un état critique.

Une violente collision entre un bus et un camion a fait 15 morts et 37 blessés vendredi en Afrique du Sud, près de la capitale Pretoria, ont indiqué à l’AFP les services d’urgence de la ville. Certains blessés «sont dans un état critique», a déclaré le porte-parole des secours de la ville, Thabo Charles Mabaso. L’accident est survenu tôt dans la matinée, les secours ont été appelés à 5h05.

Collision frontale

«Les services d’urgence ont trouvé sur place un bus et un camion entrés en collision frontale, avec de nombreuses victimes allongées ici et là, d’autres encore coincées à l’intérieur des deux véhicules», ont précisé les services d’urgence dans un communiqué. Quinze personnes, huit femmes et sept hommes, sont décédées sur place, 37 ont été transportées à l’hôpital. Sept sont dans un état critique, selon les secours.