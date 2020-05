Suisse

Quinze passages frontières seront ouverts dès lundi

L'administration fédérale des douanes adapte son dispositif suite à l'assouplissement des restrictions d'entrée en Suisse.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus est de nouveau en augmentation. Il a crû de 81 en un jour vendredi, soit 15 de plus que la veille. (Vendredi 8 mai 2020)

Suite à l'assouplissement progressif des restrictions d'entrée et d'admission en Suisse et aux étapes d'ouverture économique, l'AFD s'attend à une nouvelle augmentation du trafic frontalier, a-t-elle communiqué vendredi soir.

Afin d'assurer un flux de trafic aussi fluide que possible, elle ouvrira d'autres points de franchissement de la frontière dans les cantons des Grisons, de Soleure et du Tessin ainsi qu'en Suisse romande.

Heures d'ouverture étendues

En Suisse romande, les points de passage nouvellement ouverts sont, à Genève, ceux de Certoux, Chancy I et Croix-de-Rozon. Dans le canton du Jura, celui de Fahy, à Neuchâtel celui de Biaufond, en Valais celui de Morgins et dans le canton de Vaud, les passages de Crassier et de L'Auberson.