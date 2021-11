Yvorne (VD) – Quinze personnes étaient présentes dans un batiment en feu

Yvorne (VD) : Quinze personnes étaient présentes dans un bâtiment en feu

Un incendie s’est déclaré dans le sous-sol d’un immeuble, qui a dû être évacué par mesure de sécurité.

Six ambulances sur place

Le feu avait pris dans les caves, situées au sous-sol. Les locataires qui le souhaitaient ont eu accès à leurs appartements pour y récupérer des objets d’importance. Le bâtiment a été mis en sécurité et fermé pour la nuit. Un soutien psychologique a été organisé. Les autorités communales se sont également rendues sur place. Les causes de l’incendie ne sont pour l’heure pas déterminées. Le Procureur de service a été avisé. Les investigations sont menées par les spécialistes de la police de sûreté vaudoise et de la gendarmerie.

L’intervention a nécessité l’engagement de sapeurs-pompiers d’Aigle et de Montreux, du SSO, de six ambulances et 1 SMUR, de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et mixtes Core.