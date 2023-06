En Iran, 15 personnes meurent après avoir bu de l’alcool frelaté

Getty Images via AFP/Photo d’illustration

Quinze personnes sont décédées et des dizaines d’autres sont tombées malades après avoir bu de l’alcool frelaté en Iran, où la vente d’alcool est interdite, a annoncé mercredi une autorité judiciaire. La consommation d’alcool artisanal a provoqué la mort de 15 personnes et l’empoisonnement de 180 autres au cours de la semaine écoulée dans la province de l’Alborz (nord), a indiqué Hossein Fazeli Harikandi, le chef de la justice locale, cité par l’agence de presse officielle iranienne Irna.

La consommation et la vente d’alcool sont interdites dans la République islamique mais les médias font régulièrement état d’intoxications mortelles avec de l’alcool de contrebande. La police locale a interpellé trois personnes dans le cadre de cette affaire, et plus de 6,400 litres d’alcool ont été confisqués.