Quinze vaches tombent d’une paroi rocheuse

Canton du Valais : Quinze vaches meurent après être tombées d’une paroi rocheuse

Alors qu’elles étaient sur un alpage dans la vallée de Conche (VS), les bêtes ont fait samedi une chute mortelle. La raison de leur geste n’est pas encore connue.

Treize vaches sont mortes sur le coup et deux ont dû être euthanasiées.

Samedi, un chasseur avait trouvé plusieurs vaches mortes et d’autres blessées au pied d’une paroi rocheuse près de Lowwinebach dans la vallée de Conche (VS). Les bêtes faisaient partie d’un troupeau de 27 animaux, appartenant à un paysan de 24 ans. Il était installé depuis le début de l’été dans un alpage.

Treize des animaux tombés étaient déjà morts à l’arrivée des forces d’intervention et deux autres ont dû être euthanasiés. Quelques jours après les faits, le paysan est toujours choqué. «Je ne me souviens pas qu’un événement similaire se soit déjà produit dans la région. Il y a quelques années, il y a eu un cas avec huit vaches, mais 15, c’est quand même le double», raconte-t-il.

Pour le moment, il se refuse à chiffrer le montant des pertes. L’aspect émotionnel est encore trop important et il est assuré. «J’ai perdu 15 de mes vaches cela m’a beaucoup affecté. Il faut du temps pour s’en remettre, même si je me sens un peu mieux que ce week-end. C’est très difficile pour moi», poursuit-il.

Un loup, un chien ou un orage?

Le service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune a confirmé les faits au «Walliser Bote» et a expliqué que «les animaux morts ont été examinés en détail par le garde-chasse et un vétérinaire». La question de savoir pourquoi les vaches sont tombées reste encore à éclaircir.