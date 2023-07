Statistiques: Quitter le nid familial: les Suisses moins pressés que certains étrangers

Tant les parents qui craignent le jour où ils vivront séparés de leurs enfants que ceux qui n’attendent que ce moment-là peuvent être rassurés: la moitié des jeunes ont déjà pris leur envol à 22 ans en Suisse et la plupart partent avant 30 ans, mais ils vivent pour la plupart à proximité de leur foyer et restent en contact (lire ci-dessous).

Les ressortissants des pays voisins quittent le foyer parental plus tôt que les personnes de nationalité suisse ou autre. À l’âge de 20 ans, 43% des personnes de nationalité allemande, française, italienne, autrichienne ou liechtensteinoise n’habitaient plus chez leurs parents contre 31% pour les autres nationaux et 24% pour les Suisses. Les enfants nés entre 1978 et 1987 ont coupé le cordon plus tôt que la génération 1988 à 2002.