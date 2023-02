Suisse : Quitter un appart vite sans chercher de successeur: le Conseil fédéral dit non

Un élu socialiste veut que les locataires ne soient plus obligés de trouver un successeur pour combler le délai de résiliation en cas de départ anticipé.

Trouver le bon timing entre la signature d’un nouveau bail et la résiliation de l’ancien n’est pas toujours facile. De plus, si les locataires veulent partir avant le délai de dédit convenu dans le contrat, ils sont tenus de trouver quelqu’un pour reprendre l’appartement avant la date fixée. Une tâche souvent laborieuse et chronophage que voudrait simplifier le conseiller national genevois Christian Dandrès (PS).