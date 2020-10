Guerlain s’empare de vos sourcils

La marque française a créé un peigne gel permettant de coiffer les sourcils. Le Brow Framer Mad Eyes possède une brosse en gomme qui distribue uniformément les poils. Puis, au fil des applications, le gel qu’il contient promet des sourcils plus denses, plus fournis et plus forts. Enrichi en cire d’abeille, l e Mad Eyes se décline en trois teintes.

Le Brow Framer Mad Eyes de Guerlain. Guerlain

Emily Ratajkowski dit «oui» à Loops

Le mannequin a annoncé être la nouvelle directrice de la création de la marque de masques Loops. Emily Ratajkowski a reçu plusieurs paquets Loops en cadeau au printemps, durant le confinement. Elle les a essayés et a été instantanément séduite. « Ils m ’ ont impressionnée non seulement pour l ’ emballage mais aussi pour l ’ expérience d ’ un masque en feuilles hydrogels » , dit-elle à «Vogue». Ce type de masques d étoxifie l a peau, hydrate e t donne de l’éclat .

Emily Ratajkowski est fan des produits Loops. Loops

Le make-up artist de Kim Kardashian vole enfin de ses propres ailes

Celui qui se cache derrière les looks de la star de la téléréalité s’appelle Mario Dedivanovic. Et il a enfin lancé sa propre marque de cosmétiques, Makeup by Mario. Sa première collection comprend une série de produits pour les yeux, dont une palette d ’ ombres à paupières Master Metals. Vous pouvez l ’ utiliser seule ou acheter un liquide qui transforme ces poudres en crèmes pour créer des nuances métalliques personnalisées.

La palette Master Metals de Makeup by Mario. Makeup by Mario

Prendre soin de ses cheveux ET de son cuir chevelu

Encore peu connue en France, la marque The Inkey List cartonne aux É tats-Unis notamment avec son sérum pour la peau apprécié des stars comme Reese Witherspoon. Elle s ’ étend désormais aux soins capillaires avec huit nouveaux produits. La collection est divisée en trois traitements pour le cuir chevelu dont l’un pour réduire la perte des cheveux et cinq produits pour les cheveux. Il y a par exemple un sérum éclaircissant à la vitamine C qui lisse et aide à réparer les pointes, un sérum à l ’ acide hyaluronique pour fixer l ’ humidité et contrôler les frisottis, et un traitement épaississant.