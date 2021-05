cinéma - Quoi de neuf en salle en ce début mai?

Outre «Le braquage du siècle» (à lire ici ) et «Sweat» (plus d’infos par là ), voici les autres films à l’affiche pour cette troisième semaine de réouverture.

Prix du meilleur scénario à la Berlinale 2020, ce film de Damiano et Fabio D’Innocenzo évolue dans un quartier de la banlieue de Rome. Derrière le bonheur feint par les familles se cachent frustration, désespoir, violence des pères et passivité des mères. «Le vétéran»

Poursuivis par les membres d’un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière et se retrouvent en Arizona, sur les terres d’un vétéran de guerre veuf et désabusé (Liam Neeson). Celui-ci a pour habitude de dénoncer les immigrés clandestins... Réalisé par Robert Lorenz.