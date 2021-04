Écrans : Quoi de neuf en salle ou en streaming, cette semaine?

Entre l’Oscar du meilleur film étranger, le César du meilleur film d’animation, une série tirée de «The Mosquito Coast» et des docs plus réussis les uns que les autres, il y a l’embarras du choix.

Sophie Letourneur est une réalisatrice à suivre. Après quelques petits bijoux comme «La vie au ranch» et «Le marin masqué» (dispos sur la plateforme Mubi ), elle a réuni Jonathan Cohen et Marina Foïs dans une comédie… énorme! Dans ce récit subversif aux rôles inversés, Frédéric fait un enfant dans le dos de sa femme Claire, célèbre pianiste qui n’a jamais voulu être maman. Singulier, décalé… et finalement sensé! ***

Après l’excellent doc «Adolescentes», le Français Sébastien Lifshitz scotche de nouveau avec son doc «Petite fille». Il filme le quotidien et le combat de Sasha, 7 ans, né garçon, qui se sent fille depuis son plus jeune âge. Sa mère, Karine, a complètement accepté sa différence et soutient son enfant sans relâche. Galvanisant par son ouverture d’esprit, ce film est aussi édifiant que bouleversant. *****