«Concrete Cowboy» (film) Un ado rebelle part passer l’été à Philadelphie chez son père (Idris Elba) qu’il connaît à peine. Il va alors découvrir les valeurs rédemptrices du monde des chevaux, dans un milieu de cowboys noirs marqué par la pauvreté et la violence.

«Hasta el cielo» (film) Anibal Cortés (Rio dans «La casa de papel») joue un malfrat dans «Hasta el cielo». Mécanicien dans la banlieue de Madrid, le jeune homme sombre dans le banditisme et devient la cible d’un enquêteur acharné.

«Madame Claude» (film) Dans le Paris des années 1960, elle était la proxénète la plus célèbre de France. Le biopic sur cette personnalité hors du commun réalisé par Sylvie Verheyde et prévu pour les salles obscures débarque finalement en streaming. On vous concocte un article à ce sujet, à découvrir la semaine prochaine!