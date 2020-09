Samvel, Musical Kids et Julien (de g. à dr) durant leur battle- Lionel Guericolas / TV / Bureau233

Son interprétation de «Vivre ou survivre», de Daniel Dalavoine, durant son audition à l’aveugle avait fait se retourner trois coaches: Patrick Fiori, Soprano et Kendji. Et c’est avec le premier que Julien a choisi de poursuivre l’aventure. «J’aime bien ce qu’il fait et je trouve qu’il a un beau timbre de voix. Il avait l’air d’être hypersympa», se souvient le jeune habitant de Charmey âgé de 13 ans.

Son impression s’est confirmée quand il a commencé de travailler avec le chanteur pour préparer sa battle, qui sera diffusée le 19 septembre 2020 sur TF1. «Il est vraiment cool, drôle et c’était amusant . Avec le coach, on n’a pas le même trac que quand on est sur scène, on est plus relaxé, plus serein. C’était fantastique», raconte-t-il. Dans cette battle, Julien sera opposé aux Musical Kids et à Samvel et s’il a évidemment le trac, il a trouvé «cool» de bosser avec ces artistes en herbe doués.

Pour préparer ses talents, Patrick Fiori, comme ses collègues, a fait appel à une personnalité pour lui donner un coup de main et il a fait venir le comédien Michaël Youn. Un choix qui peut paraître étonnant, mais qui a plu à Julien. «Pour être franc, quand il est arrivé, j’ai reconnu sa tête, mais je ne me souvenait plus d’où il venait. Puis il a commencé à parler et je me suis dit: «Attends, mais c’est Fatal bazooka!» Il est acteur, mais il nous a dit que quand on est chanteur, on est aussi acteur, parce qu’on raconte une histoire. On ne doit pas juste chanter le titre, mais le faire vivre aux autre, le faire comprendre. C’est vrai», raconte-t-il.