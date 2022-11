Violent débat autour de la corrida dans TPMP

Débat sur la corrida à «TPMP» : «Qu’on arrache les oreilles et la queue à ces messieurs!»

En plein débat politique autour de l’abolition de la corrida en France et alors qu’une proposition de loi pour la faire interdire a été retirée jeudi 24 novembre 2022, les esprits se sont échauffés sur le plateau de «TPMP». Et pas à cause de l’affaire Louis Boyard . Cette fois, Cyril Hanouna avait invité le matador Marc Serrano et un journaliste passionné de corrida à débattre avec la militante Solveig Halloin. Cette dernière, qui avait maquillé son bras avec du faux sang, n’a pas tardé à confisquer la parole pour faire entendre son opinion.

Elle s’est d’abord assise sur la table devant les défenseurs de la corrida pour qu’on ne puisse pas les voir à l’écran alors qu’ils étaient en train d’exposer leur point de vue. «Qu’on arrache les oreilles et la queue (ndlr: ce qui est parfois fait aux taureaux ayant combattu) à ces messieurs et ensuite ils pourront s’exprimer», a lancé la militante qualifiant le matador de «sociopathe» tout en refusant de le laisser parler. L’animateur a bien tenté de calmer Solveig Halloin, sans succès. Elle a repris de plus belle: «On n’adresse pas la parole à un meurtrier. On ne dialogue pas avec le danger, ce sont des gens extrêmement dangereux, on les combat. Je suis là pour être le porte-parole des martyrs bovins, des martyres taureaux, des martyres vaches, des martyres génisses».