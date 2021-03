TMC : «Quotidien» privé d’images de «Koh-Lanta»?

Dans sa chronique consacrée à la télévision, Étienne Carbonnier a déclaré que la production du jeu de TF1 avait refusé de lui fournir des extraits. «Faux», répond la directrice d’ALP.

«Aujourd’hui, normalement, nous avions prévu de débriefer «Koh-Lanta», qui a commencé ce week-end, mais cette saison, la production ne nous autorise plus, ils ne veulent plus trop jouer le jeu», a déclaré le chroniqueur, mettant en cause Adventure Line Productions (ALP).