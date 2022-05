Championnat du monde des tracassets : «Quotidien» s’est bien amusé à Épesses

Une équipe de l’émission de Yann Barthès, sur TMC, a été dépêchée pour suivre le Championnat du monde des tracassets dans le village de Lavaux. Truculent.

«On pensait avoir couvert tous les championnats du monde, et ben, en fait, non!» C’est avec cette phrase que s’ouvre «Transpi», une chronique pleine de bonne humeur et d’humour de «Quotidien», diffusée mercredi 4 mai 2022, et qui avait pour thème le Championnat du monde des tracassets. L’événement, qui s’est joué samedi 30 avril 2022 à Épesses (VD) et durant lequel un de ces véhicules viticoles typiquement vaudois a pris feu, a visiblement ébloui les équipes de TMC.