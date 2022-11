Quotidienne de la Star Academy au top

«Star Academy» : Quotidiennes au top, dégringolades des prime

Pour clore une semaine riche en rebondissements, le soir du samedi 5 novembre 2022, la «Star Academy» accueillera Slimane, Pomme, Christophe Willem, Élodie Frégé et Garou. C’est en partageant la scène avec cette brochette d’artistes que les deux duos nominés, celui formé par Carla et Paola et celui par Léa et Tiana, tenteront de sauver leur place dans l’aventure. C’est également avec ces vedettes de la chanson que le programme espère inverser la tendance et faire repartir les audiences à la hausse.