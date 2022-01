Maison de naissance : «Qu’un médecin vienne sur place n’apporte aucun avantage»

L’établissement Luna, dans le canton de Berne, est menacé de fermeture, car il ne peut plus assurer l’intervention d’un médecin de proximité en cas d’urgence. L’incompréhension règne.

Susanne Clauss, directrice de la maison de naissance Luna à Ostermundigen (BE).

La directrice de la maison de naissance Luna, à Ostermundigen (BE), Susanne Clauss, est désemparée. Selon la «Berner Zeitung» , l’office cantonal de la Santé a retiré l’autorisation d’exploitation de l’établissement. En cause: la maison de naissance n’est pas en mesure de faire venir un médecin dans un délai de quinze minutes en cas d’urgence. Cette exigence du canton de Berne doit impérativement être remplie.

Interrogé par le quotidien bernois, le service d’urgence explique la fin de la collaboration par des divergences d’opinions sur les valeurs médicales ainsi qu’un manque de confiance et de communication. La Sanitätspolizei ajoute qu’elle n’avait, elle, pas non plus de mandat de prestations lui permettant de mettre à disposition de la maison de naissance une prestation médicale gratuite 24h sur 24.