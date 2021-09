Procès : R. Kelly est-il coupable d’abus sexuels? Le jury délibère

Trois semaines après le début du procès du chanteur, le jury réuni au sein du Tribunal fédéral de Brooklyn s’est retiré pour délibérer.

Durant le procès devant le Tribunal fédéral de Brooklyn, neuf femmes et deux hommes ont déclaré à la barre que R. Kelly avait abusé d’eux sexuellement, décrivant des viols, des prises de drogues forcées, des situations d’emprisonnement ou encore des faits de pédopornographie.

Des victimes rencontrées lors des concerts

Le chanteur de 54 ans, connu pour son tube «I Believe I Can Fly,» est notamment jugé pour extorsion, exploitation sexuelle de mineur, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018. L’artiste, né Robert Sylvester Kelly, est accusé d’avoir perpétré ces crimes en toute impunité, profitant de sa notoriété.