Chicago : R. Kelly frappé par un autre détenu

Le chanteur a été attaqué dans sa cellule par un prisonnier. Il n’a été que légèrement blessé.

Un homme détenu dans la même prison que R. Kelly a eu un coup de sang et s’en est pris au chanteur. S’il a frappé l’artiste de 53 ans incarcéré dans l’attente de plusieurs procès pour abus sexuels, c’est parce qu’il était en colère que l’établissement pénitentiaire ait dû être fermé à au moins deux reprises à cause de personnes manifestant contre R. Kelly à l’extérieur, a appris TMZ .

Selon le site américain, l’attaque n’a pas duré longtemps. L’interprète de «I Believe I Can Fly» a été examiné par un médecin et ne souffre que de blessures légères.