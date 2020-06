Rabais de 500 francs sur l’AG pour les personnes de 25 ans

Rédiger un nouveau commentaire

Ils devraient faire de même pour les retraités, qui ont travaillé toute leur vie et méritent de voyager à aussi bas prix voir même gratuitement. Et certains n'auraient plus besoin de prendre la route malgré quelques soucis de santé.

Luca 24.06.2020 à 09:25

Toujours pas d'abonnement AG soir (19h00-04h00) et week-end pour ceux qui ont déjà un abonnement régional et que cela suffit pour se rendre de la maison au travail. Les CFF n'ont toujours pas compris que les loisirs longue distance ont pris une place importante dans la vie des gens, et qu'avoir un AG qui couvre les soirs et week-end amènerait des clients.