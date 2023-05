Ville de Genève: le rabais pour les femmes est infaisable

Voici plus d’un an, la majorité de gauche du Conseil municipal de la Ville adoptait un texte réclamant un rabais de 20% pour les femmes à l’entrée des lieux culturels et sportifs. Las, cette volonté ne sera pas suivie d’effets, en tous les cas pas comme ça. Le Conseil administratif y a renoncé, malgré qu’il soit acquis à l’idée consistant à rendre visible et compenser l’écart salarial moyen de 19% entre les hommes et les femmes.