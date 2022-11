Luxembourg : Rabais fiscaux: Fiat gagne en justice contre l’UE

Le constructeur automobile Fiat (groupe Stellantis) a obtenu mardi de la Cour de justice de l’UE l’annulation d’une décision de Bruxelles qui lui réclamait de rembourser 30 millions d’euros d’avantages fiscaux indus au Luxembourg. Cette décision inflige un nouveau camouflet à la Commission européenne, qui y voyait une aide d’état illégale et avait déjà perdu dans d’autres dossiers face à Apple, Amazon et Starbucks, dans d’autres litiges fiscaux en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas.