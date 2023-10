Rabais possible si vous achetez un billet de train avec le vol 

Swiss a annoncé, mardi, avoir élargi son offre Swiss Air Rail aux départs depuis l’aéroport de Genève. En clair, il est désormais possible de réserver son billet de train pour l’aéroport dans le même billet que celui qui comportera le vol. Seul l’aéroport de Zurich bénéficiait de ce service jusqu’ici. Attention, toutefois, pour les Suisses romands, l’offre n’est valable que depuis les gares CFF de Lausanne, Fribourg et Berne.

L’offre peut permettre de faire quelques économies. Nous avons fait le test. Un vol Genève-Londres Heathrow le lundi 13 novembre et un retour le jeudi 16 novembre coûte, pour les deux vols choisis, 131 fr. 55. Les mêmes vols mais avec un billet de train Lausanne-Genève-Aéroport aller-retour en plus: c’est 145 fr. 55 au total, ce qui veut dire que le train revient à 14 francs, soit moins que les 26 fr. 80 qu’il coûte (avec le demi-tarif) chez les CFF.

Faites vos propres recherches

Et ça défie peut-être toute logique, mais les mêmes vols avec un départ depuis la gare CFF de Fribourg coûtent la même chose que si l’on part depuis celle de Lausanne: 145 fr. 55. En clair: c’est comme si le train entre Lausanne et Fribourg était gratuit. Si un Fribourgeois avait pris les vols séparément des billets de train, il en aurait eu pour 178 fr. 55.

Des particularités avaient déjà été découvertes quand ce service n’était proposé que depuis l’aéroport de Zurich. Dans certains cas, il était même possible de trouver des vols moins chers si l’on y ajoutait des billets de train, qu’on voyage effectivement en chemin de fer ou non. Swiss avait expliqué que les prix étaient calculés sur la base d’un algorithme qui prend en compte le niveau de demande d’un certain tronçon. Un vol Zurich-New York étant plus demandé qu’un trajet Genève-Zurich-New York, le billet avec le train depuis Genève puis le vol depuis Zurich pouvait voir son prix baisser au point d’être moins cher que le vol seul.