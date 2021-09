Berne : Raccourcir la validité du pass Covid pour mieux se protéger

Le délai pour vacciner les patients guéris a été abaissé. La durée de leur pass devrait être rabotée, suggère un politicien.

Les choses changent vite avec ce fichu virus. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vient d’adapter sa recommandation de vaccination. Les personnes qui ont souffert du Covid et qui sont remises devraient maintenant pouvoir être vaccinées au plus tôt quatre semaines et au plus tard trois mois après l’infection. Auparavant, le temps d’attente était de six mois. Une vaccination peut accroître la protection contre le variant Delta et, par conséquent, une vaccination rapide est «importante dans la situation épidémiologique actuelle».

Délais raccourcis

Le certificat Covid, que les personnes guéries peuvent aussi obtenir, a une validité de six mois, selon le site internet de l’OFSP. Mais il est précisé que «sur la base de nouvelles découvertes scientifiques, la durée de validité peut être ajustée». C’est exactement ce que des politiciens réclament. «En raison de la diminution, peut-être plus rapide, de la protection vaccinale avec le variant Delta, les certificats des personnes vaccinées devraient être valables pendant huit mois et celui pour les personnes guéries ramené à quatre mois», propose Martin Bäumle, conseiller national vert’libéral et scientifique. Il va encore plus loin et demande qu’un test antigénique rapide ne soit valable que pour huit heures et, pour, les tests PCR, leur durée devrait être de 24 heures ou au maximum 36 heures. Pour lui, ces raccourcissements encourageraient les personnes à se faire vacciner. Un autre thème est la possibilité offerte de recevoir une troisième dose. Avec également là une adaptation de la durée de validité du certificat Covid. Pour l’heure, aucune décision formelle n’a été prise.