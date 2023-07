Accord entre Microsoft et Sony pour garder «Call of Duty» sur Playstation

La licence «Call of Duty» était au centre de la bataille entre Sony et Microsoft. REUTERS

Microsoft, qui veut mettre la main sur l’éditeur de jeux vidéos Activision Blizzard, et Sony sont parvenus à un «accord contraignant» pour maintenir le célèbre jeu «Call of Duty» sur les consoles Playstation, a annoncé le géant américain dimanche.

Annonce de Phil Spencer

«Nous avons le plaisir d’annoncer que Microsoft et Playstation ont signé un accord contraignant pour conserver «Call of Duty» sur Playstation à la suite de l’acquisition d’Activision Blizzard», a tweeté Phil spencer, patron de la division jeux vidéo de Microsoft. «Nous avons hâte que se concrétise cet avenir où les joueurs du monde entier auront davantage de choix pour jouer à leurs jeux favoris», a-t-il relevé.

Microsoft, qui commercialise la console Xbox, a annoncé en janvier 2022 l’acquisition d’Activision Blizzard pour un montant record de 69 milliards de dollars, mais ce projet reste dans le collimateur des autorités de la concurrence aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Les régulateurs craignent notamment que cette opération ne permette à Microsoft de verrouiller l’accès aux jeux d’Activision Blizzard --qui incluent également les très lucratifs «World of Warcraft» et «Candy Crush»-- sur les plateformes de ses concurrents.

«Répondre aux inquiétudes»

«Depuis le premier jour de cette acquisition, nous nous sommes employés à répondre aux inquiétudes des régulateurs, des plateformes et des éditeurs de jeux, et des consommateurs», a affirmé dimanche Brad Smith, président de Microsoft, en re-tweetant le message de Phil Spencer. «Même une fois que nous aurons franchi la ligne d’arrivée avec l’approbation de cette transaction, nous resterons mobilisés pour assurer que «Call of Duty» reste disponible sur davantage de plateformes et pour davantage de consommateurs que jamais auparavant», a-t-il poursuivi.

Accord avec Nintendo

En décembre, Phil Spencer avait indiqué que Microsoft s’était «engagé à fournir ‘’Call of Duty’’ à Nintendo pendant dix ans» après l’intégration d’Activision. Il avait également précisé à l’agence Bloomberg qu’un accord similaire à celui conclu avec Nintendo avait été proposé à Sony, le fabricant de la PlayStation --console la plus vendue du marché--, qui s’est vivement opposé à la transaction Microsoft-Activision au départ. Cette acquisition ferait de Microsoft le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d’affaires derrière Tencent et Sony, passant ainsi devant Apple.