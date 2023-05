Rachel Brosnahan rêve d’incarner Lois dans Superman: Legacy

Il y a quelques jours, le site Deadline a révélé que les auditions pour jouer Clark Kent et Lois Lane dans «Superman: Legacy», dont la sortie est attendue pour 2025, étaient terminées. Le réalisateur du film, James Gunn, serait en train de visionner les enregistrements qui lui permettront de se décider avant l’été. Il aurait le choix entre Nicholas Hoult, David Corenswet, Jacob Elordi et Andrew Richardson, pour le rôle de Superman, et entre Emma Mackey, Phoebe Dynevor, Samara Weaving et Rachel Brosnahan, pour le rôle de son amie. Cette dernière, qui déteste les armes à feu, a réagi à son supposé casting, qui serait «remarquable», le 15 mai 2023, sur le plateau de l’émission «The View» sur ABC.