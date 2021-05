Réunion de «Friends» : Rachel et Ross: la réalité a failli dépasser la fiction

Dans la série, Rachel et Ross formaient un couple. Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui campaient les deux personnages, n’étaient pas loin d’en faire de même dans la vraie vie.

Ross et Rachel ont eu une histoire d’amour durant plusieurs saisons.

L’émission spéciale consacrée à la réunion du casting de «Friends» a ravi les fans de la série culte. Ils n’ont naturellement pas oublié l’histoire d’amour qui a uni Rachel et Ross pendant plusieurs saisons. Elle aurait d’ailleurs bien pu se dérouler dans la vraie vie. Cette petite bombe a été lâchée par Jennifer Aniston et David Schwimmer, qui campaient les amoureux.

À la question de l’animateur qui voulait savoir si de vraies relations amoureuses s’étaient développées hors caméras, David Schwimmer a révélé qu’il avait eu des «sentiments» pour Jennifer dès la première saison. «Nous avons craqué l’un pour l’autre, mais l’un de nous était à chaque fois en couple, alors nous n’avons jamais franchi le pas», a dit l’acteur, dont les propos ont été traduits par Huffingtonpost.fr . Jennifer Aniston, elle, n’a pu qu’acquiescer, tout en ajoutant: «Je me souviens avoir dit une fois à David que ce serait une déception si nous nous embrassions pour la première fois à la télévision.»

Tout le monde le savait

Fait encore plus surprenant, tous les autres comédiens étaient au courant de l’attirance entre les deux stars, qui n’hésitaient pas à se faire «des câlins» sur l’emblématique canapé du Central Perk. «Nous le savions. On en était même certains», a martelé Matt Le Blanc, qui campait Joey. Courteney Cox, qui interprétait Monica, la soeur de Ross, a abondé: «C’est quand même génial finalement, car si vous aviez réellement été en couple et que cela n’avait pas marché, ça aurait posé un problème.»