Rachel Zegler est très fière de ses origines

Tout ce qui m’arrive est surréaliste. J’essaie de ne pas trop y réfléchir parce que j’ai envie de savourer chaque instant. C’est un honneur d’être reconnue pour tout le travail fourni pendant le tournage du film il y a deux ans et demi.

C’était dingue parce que le processus a duré un an. J’ai passé ma première audition le 25 janvier 2018 et je n’ai décroché le rôle que le 29 janvier 2019. Chaque jour a été une bataille parce que je sursautais quand mon téléphone sonnait ou qu’on frappait à ma porte. Comme si Steven Spielberg allait se pointer chez moi et m’offrir le rôle! (Rire.)