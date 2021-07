France : Rachida Dati mise en examen dans l’affaire Ghosn

L’ex-ministre, inculpée mardi, est suspectée d’avoir été payée pour faire du lobbying en faveur de Renault-Nissan lorsqu’elle était députée européenne.

Neuf mois plus tard, Rachida Dati a finalement été reconvoquée pour une journée d’interrogatoire et mise en examen pour «corruption passive par personne investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale», en l’occurrence le Parlement européen où elle était élue, et «recel d’abus de pouvoir». Joints par l’AFP, ses avocats Olivier Baratelli, Olivier Pardo et Francis Teitgen n’ont pas souhaité réagir.