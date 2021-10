Football - Racisme à Prague: 10’000 enfants insultent Glen Kamara

Dramatique, la scène de jeudi soir a fait sortir de ses gonds Aamer Anwar. «Ce qui est triste avec les événements d’hier, c’est que le stade était fermé aux supporters du Sparta, et qu’on ne pensait pas voir de telles scènes se répéter. On imaginait ne pas entendre d’insultes, ne pas voir de racisme. Sauf que cela s’est encore produit avec… 10’000 écoliers, qui ont insulté et hué Glen Kamara à chaque touche de balle. Et pas seulement Glen, mais tous les joueurs noirs des Rangers. Et ça, c’est juste inacceptable, c’est une véritable honte, et il est temps que les autorités tchèques réalisent qu’il y a un vrai problème de racisme dans ce pays. Ça suffit !», s’est d’abord insurgé l’avocat du joueur d’origine sierra-léonaise sur Sky Sports.