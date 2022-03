Neuchâtel – Racisme: des oeuvres d’art pour toiser du regard la statue de David de Pury

Neuchâtel : Racisme: des œuvres d’art pour toiser du regard la statue de David de Pury

Au lieu de déboulonner le monument célébrant un de ses bienfaiteurs du XVIIIe siècle, perçu comme un esclavagiste, la Ville va mettre en lumière des œuvres antiracistes pour instaurer le dialogue.

«A scratch on the nose» de Mathias Pfund .

Présidé par Pap Ndiaye, historien français, frère de l’écrivaine Marie Ndiaye (Prix Goncourt 2009), le jury a sélectionné les œuvres «Ignis Fatuus», de Nathan Solioz, «A scratch on the nose» de Mathias Pfund, «Chimère», de Lionel Ferchaud et Manuel Borruat et «Pury tour de Suisse», d’Olivier Suter. Les deux premiers travaux expriment un renversement de perspective et la mémoire des personnes réduites à l’esclavage.