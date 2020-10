Cinéma : Racisme: Disney ajoute des avertissements à des classiques

«Peaux-rouges» de «Peter Pan», chats siamois aux yeux bridés des «Aristochats»… Disney alerte désormais sur présence de stéréotypes racistes dans certains de ses dessins animés.

«Ce programme comprend des descriptions négatives et/ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures», prévient le message, qui ne peut être passé. «Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif», poursuit l’avertissement, rédigé en concertation avec plusieurs organisations, dont l’Association des critiques de films afro-américains.

«Splash Mountain»

Pour ces raisons, le film n’est plus diffusé au cinéma depuis les années 1980 et n’a jamais fait l’objet de sortie en DVD. «Mélodie du Sud» a également été délibérément tenu à l’écart du catalogue de Disney+. Les deux «Splash Mountain» de Disneyland (Californie) et Disney World (Floride) mettront à l’avenir en scène l’histoire de «La Princesse et la Grenouille», dont l’héroïne Tiana est la première princesse noire de Disney.