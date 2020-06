Etats-Unis

Racisme: figures historiques sacrées visées une à une

Le vent de fronde contre les anciens esclavagistes menace même les personnages jugés «intouchables».

A Washington, une statue en hommage au général sudiste Albert Pike a été mise à bas et dégradée vendredi soir. Dans le square devant la Maison Blanche, les manifestants ont tenté lundi de faire tomber la statue du controversé président américain Andrew Jackson à l'aide de longues cordes, avant d'être dispersés par la police avec du gaz lacrymogène. Et les personnages les plus emblématiques de l'histoire américaine ne sont plus à l'abri.