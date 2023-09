Racisme: Données privées d’un policier bâlois publiées en ligne

Dans un article diffusé sur une «plateforme autonome de gauche», selon la «BaslerZeitung», les agissements d’un employé de la police cantonale bâloise ont été vivement critiqués. L’homme y est accusé d’avoir recouru à des actes violents à l’encontre d’étrangers. Dans l’exercice de ses fonctions, il aurait notamment «soumis des personnes à des contrôles de police racistes répétés» et «avec d’autres policiers, il aurait brutalement battu les personnes concernées, leur aurait donné des coups de poing, des coups de pied, et les aurait étranglées». Au côté de ces allégations figurent une photo du policier en question ainsi que des informations sur sa vie privée, comme son nom, son prénom, sa taille et son âge.