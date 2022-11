Rapport accablant : Racisme, misogynie et harcèlement au sein des pompiers de Londres

Extraits accablants

La brigade des pompiers de Londres (LFB) est mise à mal par un rapport indépendant dénonçant le racisme, la misogynie et le harcèlement dont ont souffert de nombreux pompiers dans ses rangs. Il recense de nombreux témoignages de membres actuels ou anciens de la brigade. Parmi les extraits cités par des médias britanniques, figurent les exemples d’un pompier musulman à qui des collègues mettaient du bacon et de la saucisse dans les poches de son manteau, d’une femme dont le casque avait été rempli d’urine, une autre que ses collègues masculins moquaient à propos de son poids en imitant le bruit d’un camion qui recule, ou encore celui d’un pompier noir ayant retrouvé un nœud coulant sur son casier.

«Tolérance zéro»

Pour le syndicat FBU, «le rapport montre que les agents craignaient les conséquences s’ils s’exprimaient», ajoute-t-il. «Il n’y a pas de place pour la discrimination, le harcèlement et l’intimidation dans la brigade et à partir d’aujourd’hui, il sera parfaitement clair pour les agents quels comportements sont inacceptables et quelles seront les conséquences», a réagi vendredi soir le chef de la LFB Andy Roe, qui veut «reconstruire la confiance parmi ses agents et avec les communautés que nous sommes là pour servir».