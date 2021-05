France : Racisme ou délires d’ado? «L’homme au marteau» devant la justice

Un jeune homme sera jugé lundi en France pour avoir agressé des personnes à coups de marteau. Ses réelles motivations ne sont pas claires.

Dans ce courriel, un «commando», disant vouloir «contrer l’islamisation» de la France, menace également de recommencer. Le soi-disant groupe, inconnu, émaille son courriel de menaces de mort et d’incitations à la haine raciale. Dans un message audio lu par une voix synthétique et joint au mail, le groupe se baptise «commando de défense du peuple et de la patrie française» et affirme que les attaques, survenues sur le campus de l’université de Bourgogne, «au cœur de l’un des symboles du multiculturalisme, marquent l’acte de naissance de notre mouvement».