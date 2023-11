Racisme: Un mannequin asiatique se découvre blanchi par une IA

«Je ne me suis jamais sentie aussi insultée de ma vie. C’est bien mon corps, c’est mon cou, mais ce n’est pas mon visage», réagit Shereen Wu, mannequin américain d’origine taïwanaise, dans une vidéo publiée sur TikTok le 28 octobre et visionnée plus de 1,8 million de fois. Elle y commente une photo du défilé du couturier Michael Costello, que l’Américain a publiée sur Instagram, sur laquelle son visage a été blanchi et retouché jusqu’à effacer ses traits, la rendant ainsi méconnaissable. «Ce n’est pas moi dans sa story Instagram, s’insurge-t-elle. Retoucher mon visage et changer mon ethnie est complètement irrespectueux.»