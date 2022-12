Zurich : Racisme: un prof décide de bannir «Les physiciens», de Dürrenmatt

La critique n’est pas nouvelle, mais elle revient périodiquement: faut-il étudier les œuvres littéraires comportant des passages racistes? Récemment à Zurich, un professeur d’allemand a osé s’attaquer à l’une des œuvres suisses les plus connues et assidûment étudiées à l’école: «Les physiciens», de Friedrich Dürrenmatt.

«On ne doit pas faire disparaître de tels mots»

L’homme s’est également attiré les foudres des associations d’enseignants. «Un boycott n’est généralement pas la bonne solution. On pourrait plutôt saisir l’occasion d’œuvres comportant des éléments racistes pour expliquer les circonstances de l’époque», a réagi Dagmar Rösler, présidente de l’association Enseignantes et enseignants suisses.

On est en droit de se demander si détourner le regard signifie rayer une partie de l’histoire? Pour le président de l’association zurichoise des enseignants du secondaire, Daniel Kachel, c’est évident: «On ne peut pas et on ne doit pas faire disparaître de tels mots. En les rendant tabous, on leur donne un attrait encore plus grand, surtout pour les jeunes à l’âge de la puberté.»