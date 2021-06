Montreux (VD) - Radio Riviera condamnée pour ne pas avoir payé ses droits d’auteur

Les deux fondateurs ont été condamnés à respectivement 40 et 50 jours-amende avec sursis pour l’un et ferme pour l’autre. Par le passé, le principal animateur avait déjà été condamné pour diffamation et injure pour des propos tenus sur les ondes. Chacun devra s’acquitter de 900 francs d’amende et des frais supplémentaires de 1200 francs. Tous deux confirment avoir rendu l’antenne depuis 2020, mais s’abstiennent pour l’heure de tout commentaire.